Słowacja. Zabójstwo Jana Kuciaka. Jest wyrok sądu

O zlecenie zabójstwa dziennikarza i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej oskarżony został biznesmen Marian Koczner. To między innymi jego interesy opisywał w swoich reportażach Kuciak.

Sąd uniewinnił Kocznera i Zsizsivą od stawianych im zarzutów. Kocner został jedynie skazany za posiadanie nielegalnej broni, za co otrzymał karę 5 tys. euro z możliwością zamiany na 5 miesięcy więzienia.

Za winnego uznał natomiast Tomasza Szabo, któremu wymierzył karę 25 lat więzienia. Ma on ją odbyć w więzieniu o zaostrzonym rygorze.

Zabójstwo Jana Kuciaka: to już trzeci wyrok w tej sprawie

W sprawie zabójstwa dziennikarza i jego narzeczonej zapadły wcześniej już dwa wyroki. Na 23 lata więzienia został skazany Miroslav Marczek, który przyznał się do zabójstwa, więc rozpatrywanie jego sprawy skrócono tylko do postępowania dowodowego. Wyrok 15 lat więzienia usłyszał Zoltan Andrusko, jeden z domniemanych pośredników, który również przyznał się do winy i zaczął współpracować z wymiarem sprawiedliwości.