Słowacja. Zabójca dziennikarza śledczego Jana Kuciaka usłyszał wyrok

Początkowo prokuratura oskarżająca Marczeka domagała się dla niego 25 lat więzienia. Zatrudniony przez rodziny ofiar oskarżyciel posiłkowy chciał, aby sąd skazał go na karę dożywocia.

Ze względu na to, że zabójca przyznał się wcześniej do popełnienia zbrodni, postępowanie było skrócone jedynie do części dowodowej.