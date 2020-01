Słowacja. Ruszył proces ws. Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Jeden z oskarżonych przyznał się do winy

Przed sądem w Pezinku koło Bratysławy rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Prokurator przedstawił główne punkty aktu oskarżenia i przebiegu zbrodni. Jeden z oskarżonych, Miroslav Marczek, bezpośredni wykonawca zlecenia zabójstwa, przyznał się do winy.

Zlecenie, a także wynagrodzenie za zabójstwo, miała przekazać Zoltanowi Andrusko znajoma Kocznera, również oskarżona Alena Zsuzsova. Odsiaduje on już karę 15 lat więzienia. W śledztwie współpracował z policją i zawarł umowę z prokuraturą.

Andrusko miał wynająć do wykonania zlecenia byłego policjanta Tomasza Szabo, który już wcześniej współpracował z byłym wojskowym Miroslavem Marczekiem. Wykonawcy zlecenia kilkakrotnie obejrzeli dom, w którym później zginęli Kuciak i jego narzeczona Martina Kusznirowa. Przugotowali także dokładny plan ucieczki z miejsca zbrodni.

21 lutego 2018 r. około godz. 20.21 Marczek miał wejść do domu i zastrzelić dziennikarza i jego narzeczoną. Po morderstwie Marczek wsiadł do samochodu, którym kierował Szabo, i wspólnie pojechali na spotkanie z Andruską. Według aktu oskarżenia mieli mu powiedzieć: "załatwione”.

Jedynym oskarżonym, który przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów, jest Miroslav Marczak. Do udziału w zabójstwie dziennikarza nie przyznał się Koczner. Przyznał się jedynie do zarzutu o nielegalnym posiadaniu broni.