Śledztwo w sprawie "afery hejterskiej". Sąd postawi zarzuty "Emi"

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu został powołany trzyosobowy zespół do prowadzenia śledztwa w sprawie skandalu, do jakiego doszło w resorcie sprawiedliwości. Śledztwo dotyczy okresu do 20 sierpnia 2019 roku. Postępowanie prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych pełniących funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości, w szczególności poprzez niedopuszczalne przetwarzanie danych osobowych, działając tym na szkodę interesu publicznego i prywatnego - poinformowała Polską Agencję Prasową rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator Anna Zimoląg.