Sławomir Nowak pytany, czy czuje się winny. "Oczywiście, że nie"

W poniedziałek po południu Nowak został doprowadzony do delegatury CBA w Gdańsku. Pytany przez dziennikarzyTVN24, czy czuje się winny, polityk odparł: "oczywiście, że nie". Z kolei według informacji RMF FM, Sławomir Nowak nie usłyszy dziś zarzutów i nie będzie przesłuchiwany. Zostanie dowieziony do Warszawy i spędzi noc w izbie zatrzymań. Dalsze czynności mają być prowadzone we wtorek.