Sławomir N. zatrzymany. Tak miał wyglądać proceder z udziałem byłego ministra

Sławomir N. pod lupą służb

Według śledczych, Sławomir N. wspólnie z innym podejrzanym Jackiem P. miał założyć spółkę z kapitałem ok 30 tys. euro, które ukraińska firma miała dokapitalizować kwotą ok. 300-350 tys. euro.

Podobnie miał wyglądać proceder z turecką firmą. Były minister w rządzie PO-PSL wraz z Jackiem P. , a także prezesem tureckiego koncernu drogowego, założyli w listopadzie 2018 r. spółkę na terenie Polski. Z kapitałem zakładowym 1 tys. zł. Po jakimś czasie udziały Jacka P. wzrosły do 300 tys. zł, a tureckiego biznesmena do 700 tys. zł. W sumie wartość spółki urosła do 1 mln zł. Według ukraińskich służb, miała to być "ukryta forma pomocy w załatwieniu wygranej w przetargu Kijów-Charków-przejście graniczne Dołżański".