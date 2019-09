Sławomir Nowak nie nosi zegarka po aferze. "Powoli wychodzę z traumy"

- Powoli wychodzę z traumy - przyznaje Sławomir Nowak. Były polityk PO wspomina aferę zegarkową, tłumaczy, dlaczego nie nosi już zegarka i czy planuje wrócić do polską scenę polityczną.

Sławomir Nowak to były minister transportu w rządzie PO-PSL. Zakończył krajową karierę po kłopotach z zegarkiem. Polityk nie wpisał go do oświadczenia majątkowego. Sprawa skończyła się w sądzie, a sam Nowak odszedł z partii oraz zrzekł się mandatu posła.