Sławomir Nowak w tarapatach? Ukraiński sąd zajmie się jego deklaracją

Ukraińska Krajowa Agencja Antykorupcyjna złożyła doniesienie do sądu w sprawie deklaracji majątkowej Sławomira Nowaka. Organ podejrzewa polskiego polityka o podanie fałszywych danych w jednej z deklaracji majątkowych.

Były minister transportu pełni obecnie obowiązki szefa Ukrawtodoru. To odpowiednik polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak donosi ukraińska agencja informacyjna Unian, Sławomir Nowak w deklaracji za 2017 roku miał złożyć fałszywe dane.

Jak zaznaczono w komunikacie śledczych suma nieprawidłowości przekracza stokrotność minimum socjalnego dla osób zdolnych do pracy. "Ogółem ustalono zadeklarowanie nieprawdziwych informacji na sumę 189,2 tys. hrywien (ok. 30 tys. złotych)" - cytuje komunikat Unian.

Jeśli podejrzenia agencji antykorupcyjnej się potwierdzą, to były polski minister będzie musiał zapłacić grzywnę. Za złożenie fałszywej deklaracji grozi od 200 tys. do 500 tys. hrywien. W przeliczeniu na złotówki daje to kwotę 31-78 tys. zł.