Nieoczekiwany powrót afery z zegarkiem. Sławomir Nowak publikuje mema

Afera z zegarkiem ciągnie się za Sławomirem Nowakiem do dziś. Tym razem wróciła przy okazji zamieszania wokół działki Morawieckich. Były minister zamieścił na Twitterze mema ze sobą w roli głównej i słowami: "A mogłem zegarek przepisać na żonę". Nie omieszkał też skomentować.

Dziś prezes ukraińskiej państwowej agencji drogowej, wcześniej minister w polskim rządzie. Kariera polityczna Sławomira Nowaka zakończyła się przez kłopoty z zegarkiem. Nie wpisał go do oświadczeń majątkowych. Sprawa skończyła się w sądzie, a on odszedł z PO i zrzekł się mandatu posła.