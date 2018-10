Sławomir Nowak miał kłopoty przez zegarek. Teraz przypomina o zmianie czasu i zalicza wpadkę

Sławomir Nowak, który odszedł z sejmu przez kłopoty z zegarkiem, postanowił przypomnieć o zmianie czasu z letniego na zimowy. "Uwaga 'prawdziwi patrioci'! Słuchajcie tępe cepy!" zwrócił się do internautów. I przy okazji zaliczył wpadkę.

Nowak odszedł z PO i zrzekł się mandatu posła po procesie w sprawie nieprawidłowości dotyczących oświadczeń majątkowych. Chodziło o to, że nie wpisał do nich wartościowego zegarka. W nocy z soboty na niedzielę postanowił przypomnieć użytkownikom Twittera o zmianie czasu.

"Uwaga 'prawdziwi patrioci'! Słuchajcie tępe cepy! Dzisiaj z 3 (trzy) na 2 (dwa) przesuwacie wskazówki zegarków (to co dostaliście na komunię)! Normalni to wiedzą z automatu. Poza tym dobra wiadomość polega na tym, że możecie o jedną godzinę dłużej nienawidzieć!" – napisał na Twitterze (pisownia oryginalna).