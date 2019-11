Sławomir Neumann o zniesieniu wiz do USA: Andrzej Duda nie ma tu żadnych zasług

Poseł PO Sławomir Neumann cieszy się, że Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz. Podkreśla jednak, że prezydent Andrzej Duda nie ma w tej kwestii "żadnych zasług". Jednocześnie zakłada jednak, że kandydat PiS spróbuje wykorzystać decyzję ws. wiz w kampanii prezydenckiej.

Neumann przedstawia zniesienie wiz jako "decyzję dobrą dla wszystkich". - To się Polsce należało za to, co robiliśmy jako sojusznik USA na wielu frontach ostatnich wojen. Czy to Afganistan, czy Irak, byliśmy jednym z najtwardszych sojuszników - wyliczał na antenie Radia Zet.