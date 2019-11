Wybory prezydenckie 2020. Doniesienia o niepolitycznych powodach decyzji Donalda Tuska

Wybory prezydenckie 2020. Już wiadomo, że kandydować w nich nie będzie Donald Tusk. Skąd ta decyzja? Politycy z nim związani mówią o traumie z poprzednich wyborów. To jednak nie wszystko. Powodem miała być też rodzina.

Donald Tusk przerwał spekulacje dotyczące jego startu w wyborach prezydenckich. I to wcześniej niż zapowiadał. Jak mówili Wirtualnej Polsce politycy, którzy byli w sztabie Tuska przy wyborach w 2015 roku, "w nim cały czas siedzi porażka z wyborów prezydenckich, gdy przegrał z Lechem Kaczyńskim". Usłyszeliśmy, że bardzo ją przeżył, miał nawet łzy w oczach .

Bliscy Tuska mieli obawiać się ataków ze strony PiS-u i mediów na polityka, dlatego podobno namawiali go, by nie kandydował. - Jego żona zawsze marzyła o podróżach i teraz się ziściło. A gdyby Donald został prezydentem, podróże by się skończyły. Dorosłe dzieci byłyby zaś skazane na ochronę, czego nie cierpią - powiedziała dziennikowi osoba związana z rodziną Tusków.