Donald Tusk szefem Komisji Europejskiej. "Ale za 5 lat"

Donald Tusk ma zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej. Ustępujący szef Rady Europejskiej ma być murowanym kandydatem na stanowisko zajmowane obecnie przez Ursulę von der Leyen. To właśnie on, a nie Niemka, mógł zostać wybrany na to w lipcu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Donald Tusk szefem Komisji Europejskiej. "Ale za 5 lat" (East News, Fot: Francois Lenoir/AFP)

Donald Tusk miał bardzo poważne szanse, żeby zostać szefem Komisji Europejskiej w lipcu. Taka informacja pojawiła się mediach, opisujących kuluary szczytu UE, ale przeszła niemal niezauważona.

Korespondentka RMF FM w Brukseli dowiedziała się, że kandydaturę Tuska "zgłosiło i poparło kilka krajów". Potwierdziło to kilku dyplomatów, zarówno z Europy Zachodniej jak i Grupy Wyszehradzkiej. To właśnie one widziały byłego polskiego premiera na czele Komisji Europejskiej.

Donald Tusk szefem Komisji Europejskiej. "Ale za 5 lat"

Jak donosi korespondentka RMF FM, dla Polski istniało wówczas poważne ryzyko, że nie zdoła zablokować wyboru Tuska. Rząd PiS skupił się wówczas na utrąceniu Fransa Timmermansa, który zyskał status wroga nr 1 jako twarz sporu o polską praworządność.

Zobacz też: Wysoka emerytura Donalda Tuska. "Urzędnicy unijni to specjalna grupa"

Na ratunek Mateuszowi Morawieckiemu i polskiej dyplomacji pospieszył... sam Tusk. Miał on stwierdzić, że jako szef Rady Europejskiej nie może prowadzić negocjacji we własnej sprawie."Dla Warszawy ryzyko izolacji i powtórki słynnego 27:1 było wówczas bardzo realne" - czytamy.

Donald Tusk we wtorek poinformował, że nie weźmie udział w wyborach prezydenckich w Polsce. Jest murowanym kandydatem na szefa Europejskiej Partii Ludowej, który zostanie wybrany 20 listopada w Zagrzebiu. Ten, kto wzmocni i zjednoczy frakcję, za 5 lat może nie mieć konkurencji jako kandydat chadecji na szefa Komisji Europejskiej.