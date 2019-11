Donald Tusk "wystawia piłkę" Andrzejowi Dudzie. PiS już wykorzystuje słowa byłego premiera

Słowa Donalda Tuska o tym, że wycofuje się on z boju o prezydenturę z powodu obciążających go decyzji rządu PO-PSL, zostały odebrane przez PiS jako "szpila" wbita w innych kontrkandydatów Andrzeja Dudy.

– Oczywiście, że to stwierdzenie będzie przez nas przypominane w kampanii wyborczej. Traktujemy to jako prezent – bez ogródek przyznaje nam jeden ze sztabowców PiS, człowiek z otoczenia obecnej głowy państwa.

Donald Tusk we wtorek: "Uważam, że można te wybory wygrać, ale do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji. A ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem. Tym bardziej, że nie zamierzam się tych trudnych decyzji wypierać".

Polityk opozycji: – Tusk tymi słowami dał paliwo pisowcom, żeby walić we Władka Kosiniaka i Małgosię Kidawę. Przecież oni byli twarzami jego rządu!

– Zaskoczyła was ta samokrytyka Tuska? – pytamy wiceszefa MSWiA, Pawła Szefernakera. To on był odpowiedzialny w wyborach prezydenckich w 2015 r. m.in. za kampanię internetową Andrzeja Dudy.