Śląskie. Uwaga na krocionogi. Są groźne dla zdrowia i próbują dostać się do domów

Krocionogi. Co to jest?

Krocionogi. Plaga w Dąbrowie Górniczej

Krocionogi. Jak sobie z nimi radzić?

Jak walczyć ze szkodnikami, radzi profesor Stanisław Ignatowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Gdy z przylegających terenów przedostają się krocionogi w pobliże zabudowań i wchodzą do budynków, należy przeprowadzić zabieg opryskiwania wybranym produktem biobójczym. Opryskać należy zewnętrzne ściany budynków do wysokości 1 m i pas przylegającego terenu do fundamentu budynków o szerokości do 2 m - powiedział profesor, cytowany przez portal czestochowa.naszemiasto.pl.