Śląskie. Opóźniony start linii metropolitarnych, winny koronawirus

Przedstawiciele GZM oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego zgodnie podkreślają, że w dobie rozwijającej się trzeciej fali pandemii, wprowadzonych przez rząd obostrzeń i zaleceń dotyczących świadczenia pracy w trybie zdalnym, utrzymanie pierwotnego terminu pierwszego etapu projektu jest nieuzasadnione. – Uruchamianie nowych połączeń, w czasie trudnego do przewidzenia popytu na przewozy, nie jest działaniem właściwym. W związku z tym nie chcemy wdrażać projektu w okresie, kiedy linie nie będą spełniały swoich zadań. Utrzymanie wcześniej zaplanowanego terminu nie jest obecnie uzasadnione ani potrzebami przewozowymi, ani zasadami ekonomii – wskazuje Aleksander Sobota, zastępca dyrektora ds. przewozów w ZTM. – To była trudna decyzja, tym bardziej, że nasi pracownicy oraz przedstawiciele gmin włożyli już bardzo dużo pracy w realizację tego projektu – przyznaje dyrektor Sobota.

Śląskie. Przełożone uruchomienie linii metropolitarnych

GZM i ZTM na razie nie podali dokładnego terminu uruchomienia linii metropolitalnych. Uzależnione to zostało od rozwoju sytuacji. Zdecydowano jednak, że nowe połączenia powinny ruszyć tydzień po zakończeniu lockdownu. – Takie postawienie sprawy zwiększa naszą elastyczność – dodaje Sobota.

Linie metropolitalne to system 31 linii autobusowych, dzięki którym ma być łatwiejsze przemieszczanie się między największymi ośrodkami. Pierwsze z nich będą przede wszystkim obsługiwać duże miasta. W kolejnym etapie na ulice wyjadą autobusy, których główną rolą będzie integracja obszarów Metropolii. W ostatnim z etapów uruchomione zostaną linie, których celem będzie zwiększenie dostępności komunikacyjnej na obszarze GZM.

Co 6 miesięcy Metropolia będzie dokonywała analizy wykorzystania połączeń z użyciem m.in. nowego systemu liczenia pasażerów. Jest to mechanizm, który pozwala na znacznie lepsze dopasowanie siatki połączeń do potrzeb. Metropolia planuje również zbudować narzędzie online z wykorzystaniem geoankiet. Odbędą się również spotkania z mieszkańcami, podczas których przeanalizowane zostaną zgłoszone sugestie dotyczące zmiany funkcjonowania połączeń metropolitalnych.