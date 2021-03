Bytom. Zmiany w strefie płatnego parkowania. Lepiej się zabezpieczyć

Śląskie. Strefa płatnego parkowania w Bytomiu. Godziny i ceny

Parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim, na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.