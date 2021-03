Śląskie. Tramwaje powinny być szybsze. Na początek Metropolia zbada trzy linie, w tym "szóstkę"

Analizę trasy trzech linii tramwajowych między Katowicami i Bytomiem oraz Katowicami i Sosnowcem rozpoczyna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Celem ma być szybka poprawa czasu przejazdów.

Projekt zakłada w pierwszym etapie analizę trzech wskazanych linii – nr 6, nr 7 i nr 15 – pod kątem możliwości ich przyspieszenia, jeśli chodzi o prędkość handlową (rzeczywista średnia prędkość przejazdu, z uwzględnieniem wszystkich postojów) – zapowiedział przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

- W tej chwili średnia prędkość handlowa tramwajów w aglomeracji często jest niższa niż autobusów – to jest coś, co należy szybko poprawić. To tramwaj powinien być tym szybszym, wygodniejszym środkiem transportu. Jego uruchomienie więcej nas kosztuje, trzeba go lepiej wykorzystywać – akcentował Karolczak.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) poprzez swój Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Każdego dnia na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu miast i gmin z nią sąsiadujących wypuszcza ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów.

ZTM zamawia usługi transportowe u operatorów - przewoźników. Jedynym operatorem tramwajowym jest należąca do 12 samorządów regionu spółka akcyjna Tramwaje Śląskie. Obecnie obsługuje ona 29 linii tramwajowych. Wybrane do projektu linie nr 6, 7 i 15 to jedne z kluczowych połączeń.

Śląskie. Metropolia zbada czas przejazdów linii tramwajowych – 6, 7 i 15

Linia nr 6 kursuje między pętlami w południowej dzielnicy Katowic – Brynowie oraz przy ul. Wrocławskiej w zachodniej części Bytomia; przejeżdża przez rynki w Katowicach i Chorzowie oraz ścisłe centrum Bytomia. Obecnie rozkładowy czas jej przejazdu od pętli do pętli to ok. 70 minut, a z centrum Bytomia do centrum Katowic – ok. 45 minut.

Linia nr 7 jeździ ze wschodniej dzielnicy Katowic – Zawodzia do Placu Sikorskiego w bytomskim śródmieściu, m.in. przez Chorzów Batory i Świętochłowice. Tu podróż całą trasą zajmuje ok. 60 min, a z centrum Bytomia do centrum Katowic – ok. 50 min.

Linia nr 15 to połączenie katowickiego Placu Wolności w centrum z osiedlem Zagórze w Sosnowcu poprzez centrum tego zagłębiowskiego miasta. Czas jej przejazdu całą trasą to ok. 45 min., a z katowickiego rynku do sosnowieckiego dworca kolejowego – nieco ponad 30 min.