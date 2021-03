Sosnowiec. Uwaga kierowcy, drogowcy wchodzą do akcji

Po porannym szczycie komunikacyjnym, w poniedziałek, 22 marca, zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Piłsudskiego. Zmiana organizacji dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulica Kresową do ronda im. W. Bartoszewskiego (pas w kierunku centrum Sosnowca). Powód? Prace przy remoncie drogi. Przez przynajmniej dwa tygodnie ruch poprowadzony będzie nitką w kierunku Milowic.

Prace są następstwem uszkodzenia nawierzchni drogi, do którego doszło w czasie wymiany torowiska pomiędzy jezdniami. Drugi etap remontu ul. Piłsudskiego za blisko 1 mln zł wykonuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Katowic.

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni drogi i krawężników na ok. 1,5 km odcinku jezdni od wiaduktu nad trasą S86 do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego i Kilińskiego. - Tam, gdzie będzie podbudowa kamienna utraciła swoją nośność i występują spękania, firma zajmie się też jej wymianą. Wszystkie studnie, zasuwy, wpusty uliczne znajdujące się w jezdni trzeba będzie wyregulować – wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnowcu.

Sosnowiec. Ruszyły prace na ul. Małachowskiego

Aby umożliwić kierowcom dostęp do podziemnego parkingu na 50-metrowym fragmencie ulicy Małachowskiego do bocznej odnogi al. Zwycięstwa wprowadzono ruch dwukierunkowy. Zatem dojazd do podziemnego parkingu możliwy jest jedynie poprzez boczną odnogę al. Zwycięstwa.