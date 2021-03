Sosnowiec. Nowe linie autobusowe. Będzie więcej połączeń do Katowic

Linia M2, łącząca Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec z Katowicami, zastąpi dotychczasowe 801 i 831. Rozkład jazdy zakłada więcej kursów. W dni robocze będzie kursowała co 10 min w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W pozostałych porach oraz w dni wolne, co 30 min. Dodatkowo linia ta będzie kursowała w godzinach nocnych z częstotliwością co 60 minut.

Sosnowiec. Więcej połączeń z Zagłębia Dąbrowskiego do Katowic

Od kwietnia zniknie linia 811. Zostanie połączona z 808. W dni robocze autobus przez cały dzień będzie kursował z częstotliwością co 20 minut, a w dni wolne co 40 minut.

Linia 835 pozostanie bez zmian. - Gdy zostałem prezydentem Sosnowca, jedną z pierwszych decyzji dotyczącychkomunikacji publicznej było wydłużenie linii autobusowej 815 do Ostrów i 835 do Maczek. To były dobre decyzje i nie mam zamiaru się z nich wycofywać, czego potwierdzeniem są ustalenia z ZTM. To początek zmian – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.