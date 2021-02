Śląskie. Napadł na sklep. Łupem cieszył się tylko kilka dni

Komenda policji w Cieszynie poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który napadł na sklep w Chybiu. Do zdarzenia doszło 20 stycznia. Zamaskowany napastnik wieczorem wszedł do sklepu, zagroził ekspedientce użyciem niebezpiecznego narzędzia, a następnie zażądał wydania pieniędzy. Chwilę po tym zbiegł z miejsca zdarzenia.

Kryminalni z komisariatu policji w Strumieniu natychmiast po poinformowaniu o zdarzeniu rozpoczęli poszukiwania sprawcy . Miejsce przestępstwa zostało zabezpieczone. Policyjni technicy wykonali oględziny kryminalistyczne, a kryminalni i wywiadowcy szukali choćby najmniejszego tropu prowadzącego do podejrzewanego o rozbój mężczyzny. Policjanci wnikliwie analizowali każdy najmniejszy ślad, który pozostawił po sobie bandyta. Sprawdzali też każdą uzyskaną informację. W sprawę zaangażowany był również dzielnicowy z tego rejonu, który doskonale zna teren i mieszkańców.

Śląskie. Złapany sprawca napadu na sklep w Chybiu

I właśnie praca na miejscu zdarzenia, czynności operacyjne śledczych i rozpoznanie terenu przez dzielnicowego zaowocowała tym, że policjanci trafili na trop podejrzewanego o rozbój. Ustalenia wskazywały na to, że sprawcą mógł być 36-letni mieszkaniec gminy Chybie. Rozpoczęły się jego poszukiwania. Kilka dni po zdarzeniu, 26 stycznia, został on zatrzymany. Czynności operacyjne śledczych oraz zebrany materiał dowodowy pozwoliły na przedstawienie zarzutu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia 36-latkowi, który przyznał się do popełnienia przestępstwa.