Śląskie. Prawie 2 tysiące odbiorców bez energii elektrycznej. Najgorzej w Chybiu

Najwięcej, 16 stacji, nie działało na terenie gminy Chybie, w powiecie cieszyńskim, co przekładało się tam na brak dostaw energii do ponad 1,6 tys. odbiorców. 7 stacji nie działało w gminie Pawłowice (pow. pszczyński – ok. 230 odbiorców), 4 stacje w Jastrzębiu-Zdroju (ok. 210 odbiorców) oraz w Rydułtowach (ok. 120 odbiorców).