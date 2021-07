Zawiercie. Remont stacji, ma być bezpieczniej i wygodniej

Ponadto, w rejonie stacji zabudowanych zostanie 10 nowych rozjazdów, wyposażonych w system elektrycznego ogrzewania, a także łącznie ok. 2 km nowych torów i ok. 10 km nowej sieci trakcyjnej. Zaplanowano również wzmocnienie podtorza i stabilizację torów objętych przebudową oraz budowę odwodnienia. Na peronach z kolei wymienione zostaną płyty. Dodatkowo jeden z nich, przy budynku dworca, zostanie wydłużony w kierunku przejścia podziemnego i skrócony od strony nastawni (zachowana zostanie jego długość 400 m). Wykonany zostanie chodnik prowadzący do peronu od ul. Grunwaldzkiej i Spacerowej. Na sąsiednim peronie planowana jest budowa dwóch poczekalni otwartych z ławkami dla pasażerów.