Śląskie. Szybciej i wygodniej w Beskid Śląski

Efektem prac będzie lepszy dostęp do kolei oraz krótsze podróże w Beskid Śląski. Pociągiem dojedziemy do Cieszyna nie tylko od strony Zebrzydowic. Po latach pociągi znów zaczną kursować do Goleszowa. Będzie to dużym ułatwieniem dla mieszkańców regionu, studentów i turystów.