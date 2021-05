Śląskie. Niosły pociągi nad Wisłą. Drugie życie znalazły na wiadukcie w Wojkowicach

Od maja pociągi towarowe kursują po przebudowanym wiadukcie kolejowym przy ulicy Sobieskiego w Wojkowicach. Składy dowożą towar do fabryk dzięki wykorzystaniu 18-metrowego przęsła z mostu nad Wisłą w Krakowie – poinformowała w piątek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Śląskie. Wiadukt kolejowy w Wojkowicach na przęsłach z mostu nad Wisłą

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie roku. Ich wartość to około 5,5 mln zł.

Śląskie. Nowy most kolejowy między Będzinem Łagiszą a Dąbrową Górniczą Ząbkowicami

Prace torowe mają poprawić transport linią Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Będzin Łagisza. - Efektem będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i podniesienie prędkości pociągów do 60 km na godzinę. Przewozy koleją będą bardziej efektywne – przekonuje Katarzyna Głowacka.

Roboty rozpoczęły się na początku kwietnia i są zaplanowane do połowy sierpnia. Prace obejmują wymianę torów na odcinku 7 km od Dąbrowy Górniczej Ząbkowic do Będzina Łagiszy. - Prowadzone są wyłącznie w weekendy, żeby zachować ciągłość dostaw do elektrowni Łagisza – dodaje Katarzyna Głowacka.