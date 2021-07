Weekend na Śląsku. Za rycerskimi znakami

Z Czantorii, po krótkim odpoczynku w czeskim schronisku, które znajduje się pod szczytem, za czerwonymi znakami wyruszyliśmy ostro w dół. Po godzinie dotarliśmy do Nydka. Miejscowość słynie z zabytkowego, drewnianego kościółka pod wezwaniem św. Mikołaja. Wybudowali go ewangelicy w 1576 r., ale później, w okresie kontrreformacji, przejęli go katolicy. Warto też odwiedzić kuźnię. Legenda głosi, że kiedyś do drzwi ubogiego kowala Niedoby zapukał rycerz i poprosił, żeby podkuł konie jego i przyjaciół. Kowal wraz z gościem weszli do wnętrza góry i wykonał swoją robotę. Rycerze byli bardzo zadowoleni. W podzięce Niedoba dostał starą podkowę, która w domu zamieniła się w złoto i już nigdy on i jego rodzina nie zaznali niedostatku.