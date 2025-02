Rekordowe mrozy w Laponii. Pierwsza taka temperatura tej zimy

We wschodniej Laponii zanotowano rekordowy spadek temperatury tej zimy. W punkcie pomiarowym Savukoski, położonym około 90 km na wschód od Sodankyla i 60 km od granicy z Rosją, termometry wskazały -39,6 st. C.

Nie tylko tam mowa o ekstremalnych mrozach. W Kittila, gdzie znajduje się główny na północy Finlandii port lotniczy, który obsługuje turystów przybywających do Laponii, temperatura również spadła poniżej -39 st. C.

W innych częściach Laponii, w kilkunastu stacjach obserwacyjnych, odnotowano temperatury na poziomie około -35 st. C. Na południu Finlandii najniższe temperatury odnotowano przy wschodniej granicy. Do -20 st. C temperatury spadły m.in. w przygranicznej miejscowości Lappeenranta.