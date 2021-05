Tychy. Wdał się w awanturę z innym kierowcą, miał sporo na sumieniu

Tychy. 43-latek po kłótni z innym kierowcą trafił za kratki

Policjanci wydziału ruchu drogowego rozpoczęli jego poszukiwania. Zauważyli go i zatrzymali do kontroli na ulicy Rolnej. Kierującym okazał się 43-latek, którego badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało ponad 1,5 promila. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło też na jaw, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązuj go do 2026 roku. Ponadto 43-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Tychach celem doprowadzenia do aresztu śledczego i odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze złamania prawa.