Mikołów. Trafił do więzienia na cztery lata, a wystarczyło tylko zapiąć pasy bezpieczeństwa

Aż 13 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Został zatrzymany przez policjantów wydziału kryminalnego komendy policji w Dąbrowie Górniczej, gdy robił zakupy w jednym z centrów handlowych. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej oraz przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto dąbrowianin był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Miał on do odbycia karę więzienia za rozbój oraz posiadanie i udostępnianie narkotyków.