Tarnowskie Góry. Miał 2,5 promila alkoholu, jazdę skończył w rowie

Komenda w Tarnowskich Górach poinformowała o wypadku, który zdarzył się we wtorek. - Przed godziną 22.00, ulicą Tarnogórską w Świerklańcu, na nocną służbę jechał policjant z katowickiej drogówki. W pewnym momencie stróż prawa zauważył, jak kierowca samochodu marki volkswagen transporter traci panowanie nad autem i wpada do rowu. Stróż prawa ruszył mu z pomocą – relacjonuje komenda.

Tarnowskie Góry. Pijany kierowca wpadł do rowu

W rowie przejażdżkę skończył też 17-latek z Tychów. Prowadził samochód nie mając do tego uprawnień. W miejscowości Wyry stracił panowanie nad samochodem i wpadł do rowu. Auto dachowało. Na szczęście i w tym wypadku obyło się bez poszkodowanych. Za to wykroczenie oraz spowodowaną kolizję policjanci ukarali go mandatami w wysokości po 500 złotych.