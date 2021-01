Tarnowskie Góry. Śmierć na drodze. 24-latek zginą potrącony przez ciężarówkę

Do wypadku doszło w czwartek, 21 stycznia, tuż po godzinie 14:00 na ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, z nieustalonych przyczyn wbiegł na jezdnię i został potrącony przez samochód ciężarowy, którym kierował 66-letni tarnogórzanin . W wyniku potrącenia mężczyzna z obrażeniami kończyn oraz głowy, trafił do szpitala - informuje komenda policji w Tarnowskich Górach.

Tarnowskie Góry. Zagrożeni piesi

Policja przypomina, że piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego i apelują, by nie wchodzili bezpośrednio na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. - Mimo że pieszy na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem, to obowiązany jest zachować szczególną ostrożność, przechodząc przez jezdnię. Do potrąceń pieszych dochodzi również na skutek przekraczania przez nich jezdni w niedozwolonym miejscu oraz nieostrożnego wejścia na jezdnię zza pojazdu czy też przeszkody. Bardzo często piesi, poruszając się po drodze po zmierzchu, zapominają nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Co do zasady, pieszy poruszający się po drodze, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku – podkreślają policjanci.