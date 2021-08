Świętochłowice. Pijany kierował ciężarówką. Zareagował świadek

Świętochłowice. Kierowca tira z blisko 3 promilami alkoholu

- Mundurowi nie mieli wątpliwości co do stanu kierowcy. Oprócz wyczuwalnej od niego woni alkoholu, miał również problemy z wysławianiem się. Stróże prawa ustalili, że mężczyzna wjechał na teren miejscowej firmy, aby zawrócić. Styl jego jazdy pozostawał jednak wiele do życzenia, co wzbudziło podejrzenie pracownika ochrony. Przypuszczał, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu i zawiadomił policję – podała komenda w Świętochłowicach.