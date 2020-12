Sosnowiec. W mieście powstał punt do oddawania osocza

Osocze w postaci krwi można od 1 grudnia oddawać w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3, w budynku przy Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Osocze mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które przechorowały COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Mogą zostać dawcami, jeśli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Przedstawiciele lokalnych władz apelują do osób spełniających te kryteria o kontakt telefoniczny z oddziałem terenowym RCKiK w Sosnowcu (tel. 32-297-99-57). W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin jego pobrania.

- Takich punktów w naszym województwie jest mało, dlatego bardzo się cieszę, że Sosnowiec dołącza do tej grupy– powiedział prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

Sosnowiec dołączył do innych

Sosnowiec jest kolejnym miastem w województwie śląskim, w którym można oddać osocze. Pod koniec listopada, po apelu tamtejszych władz, umożliwiający to separator osoczowy został dostarczony do terenowego oddziału RCKiK w Częstochowie. Wcześniej, aby oddać osocze, ozdrowieńcy musieli jeździć do Katowic. W sowim mieście osocze można też oddawać w Bielsku-Białej.