Sosnowiec. Przed miejskimi strażnikami już nic się nie ukryje, będą korzystali z dronów

- Będą pracowały w różnych warunkach. Możliwości jakie mają powodują, że na pewno ułatwią pracę strażnikom, którzy oczywiście zostali do tych celów specjalnie przeszkoleni - mówi Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.

Do sosnowieckiej straży miejskiej trafiły dwa drony o wartości ponad 30 tysięcy złotych. Urządzenia posiadają kamerę 4K oraz kamerę termowizyjną. Do ich obsługi przeszkolonych zostało 6 strażników. - Drony posłużą przede wszystkim do kontroli jakości spalonego paliwa oraz lokalizacji źródeł smogu - przyznają strażnicy. Wcześniej strażnicy przy kontrolach prowadzonych przy użyciu drobna korzystali z form zewnętrznych.