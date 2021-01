Sosnowiec. Straż miejska ma nowego członka. Strażnicy adoptowali psa

- Pieska znalazł mieszkaniec i przyniósł go do strażników, którzy przekazali go do sosnowieckiego schroniska. "Inspektor” nie pozwolił o sobie zapomnieć i po badaniach został zaadaptowany przez straż – wyjaśnił Chęciński .

Sosnowiec. Strażnicy miejscy adoptowali psa

– Jest z nami na stałe od 28 grudnia. Trafił do nas kilka tygodni temu. Do budynku przy ul. Małachowskiego przyniósł go mieszkaniec. Piesek błąkał się na ulicy. Jak się później okazało miał wtedy cztery miesiące. Trafił do naszego schroniska. Tam przeszedł kwarantannę, wszelkie badania. Był w bardzo złym stanie, widać było, że musiał być krzywdzony. Na początku unikał ludzi, zwłaszcza mężczyzn. Doszliśmy do wniosku, że adoptujemy go, a jego nowym domem zostanie budynek, w którym mieści się straż. Komendant wyraził zgodę i tak "Inspektor” jest z nami – podkreślają sosnowieccy strażnicy miejscy.