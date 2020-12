Sosnowiec. Miasto chce być częścią Unii Europejskiej

"Sosnowiec łączy, tym razem z Brukselą. Czwartkowy szczyt unijny po raz pierwszy od dawna elektryzuje w tak dużym stopniu również samorządy. Władze miasta, ale też mieszkańcy, z niepokojem spoglądają na to, co będzie się działo w czwartek i piątek w Brukseli” - czytamy w komunikacie sosnowieckiego magistratu.

Miliard złotych, tyle w ostatnich latach napłynęło pieniędzy z Unii Europejskiej do Sosnowca. - Jest nowa linia tramwajowa, w pierwszej połowie 2021 roku trafią do nas nowe autobusy elektryczne, a nowoczesne Egzotarium ma już pierwszą kondygnację. Na każdym kroku powtarzam, że tylko w tym momencie w Sosnowcu, "w obrocie jest" kilkadziesiąt milionów złotych z dotacji unijnych - mówi prezydent miasta, Arkadiusz Chęciński. - Remontowane są przejścia podziemne, chodniki , powstają nowe drogi rowerowe – dodaje.

Sosnowiec chce wciąż być częścią Unii Europejskiej

Władze Sosnowca podkreślają, że dzięki funduszom z Unii miasto się mocno zmieniło. - Wyremontowaliśmy drogi, wiele szkół i przedszkoli, powstały nowe place zabaw. Ale zmiany w Sosnowcu to nie tylko inwestycje, jak to mówimy, twarde. To także programy. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie szkół, wsparcie hospicjum, pomoc społeczna, opiekunki dla dzieci itd. Warto też pamiętać, że każda z tych inwestycji wymaga wkładu własnego, więc nie jest tylko tak, że miasto "żeruje" na zewnętrznych dotacjach - dodaje prezydent.