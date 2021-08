Sosnowiec. Stadion lekkoatletyczny zostanie przebudowany, koszt ponad 7 mln zł

Sosnowiec. Remont stadionu lekkoatletycznego

Zakres prac na stadionie jest szeroki. Według założeń zostanie rozbudowana nawierzchnia poliuretanowa oraz wymieniona będzie nawierzchnia bieżni rozgrzewkowej. przebudowana zeskocznia istniejącej skoczni do skoku w dal i wymienione jej wyposażenie, powstaną również dwie skocznie do skoku o tyczce oraz także dwie do skoku wzwyż.