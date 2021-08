Cimanouska zamieszka w Bydgoszczy? Miasto oferuje pomoc

"Składam oficjalne deklaracje udzielenia natychmiastowej pomocy ze strony Miasta Bydgoszcz dla pani Cimanouskiej w zakresie zapewnienia w Bydgoszczy mieszkania, wsparcia zawodowego i sportowego, a także, przy udziale rządowych służb naszego kraju, podjęcie działań dążących do sprowadzenia do Bydgoszczy najbliższej rodziny pani Cimanouskiej - męża i syna, w tym zapewnieniu im potrzebnej pomocy w aklimatyzacji w nowym miejscu" - przekazał prezydent Bruski w liście do szefa rządu.