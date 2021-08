Tokio. Białoruska biegaczka Kryscina Cimanouska z wizą humanitarną. Przyleci do Polski

Z naszych informacji wynika, że choć przelot zawodniczki do Polski jest już przesądzony, to ze względów bezpieczeństwa szczegóły tej operacji są objęte ścisłą tajemnicą. Polsce dyplomaci, którzy znają szczegóły sprawy, nie chcą ujawniać, czy Cimanouska przyleci do Polski samolotem rejsowym, czy Polska wyśle po nią rządowy samolot.