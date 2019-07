Płeć dziecka. We wsi Miejsce Odrzańskie rodzą się same dziewczynki. Chłopiec był, ale 9 lat temu

Od czego zależy płeć dziecka, jak spłodzić chłopca - głowią się mieszkańcy wsi Miejsce Odrzańskie. Od wielu lat rodzą się tam same dziewczynki. Nawet lokalna drużyna strażaków składa się z 24 dziewczyn i zaledwie 8 chłopaków.

- To już trwa od kilkudziesięciu lat. Ja do wsi przyjechałem, wziąłem za żonę miejscową dziewczynę. Urodziły nam dwie córki. Chciałbym mieć syna, ale to chyba nierealne. Sąsiad też próbował i ma dwie córki. Myślę, że chłopcy się u nas po prostu nie rodzą - mówi Tomarz Golasz, mieszkaniec wsi Miejsce Odrzańskie w woj. opolskim i szef miejscowej ochotniczej straży pożarnej.