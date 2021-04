Sosnowiec. Smogobus odbył ostatni kurs. Podpisano kilkadziesiąt umów na wymianę kopciuchów

Hybrydowy autobus odwiedził te części miasta, w których domy jednorodzinne stanowią najpopularniejszą zabudowę. Dotarł też do miejsc, w których problem smogu jest największy.

Smogobus po raz pierwszy pojawił się w piątek 5 marca, a w ostatni kurs wybrał się 16 kwietnia. Zanim dotarł do miasta, mieszkańcy otrzymali 10 tysięcy ulotek z informacjami o programach, z których można pozyskać dofinansowanie.

W smogobusie na mieszkańców czekali urzędnicy z Wydziału Ekologii sosnowieckiego magistratu, którzy odpowiadali na wszystkie pytania związane z dotacjami, a także pomagali wypełnić wniosek. - Dzięki smogobusowi udało nam się podpisać kilkadziesiąt umów. To, że autobus już nie kursuje nie oznacza, że to koniec przyjmowania wniosków. Nadal gorąco zachęcamy do kontaktu z nami. Pula środków jest jeszcze bardzo duża – zachęca Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.