Sosnowiec. SmogoBus robi swoje. Są chętni na wymianę "kopciuchów"

Sosnowiec. SmogoBus zawita do kolejnych dzielnic

9 kwietnia do akcji promującej przystąpią pracownicy TAURON Ciepło. Wówczas SmogoBus zawita do Starego Sosnowiec, - Nasze działania skierowane są do mieszkańców części budynków typowanych do podłączenia w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji – podkreśla Aldona Jarominek z TAURON Ciepło sp. z o.o.