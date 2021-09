Sosnowiec. Pogotowie zyskało cztery nowoczesne ambulanse, już jeżdżą do pacjentów

Sosnowiec. Cztery nowe karetki już jeżdżą do chorych

Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny zaznaczył, że nowe karetki zapewniają komfort pacjentom, ale też ratownikom, dzięki elektrycznym noszom. Ratownicy ustawiają sobie wysokość odpowiednią do transportu pacjenta, nie muszą go dźwigać, schylać się. Nosze kosztują ok. 150 tys. zł. Ponadto karetki wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. - To tak naprawdę ruchoma jednostka intensywnej opieki. Zostały skonstruowane i wyposażone do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Pojazdy są bezpieczne, ważą powyżej 4 ton i są wyposażone w automatyczną skrzynię biegów – powiedział Klaudiusz Nadolny, dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.