Sosnowiec. Odwiedzili cmentarz i zostawili po sobie "pamiątkę"

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku. - W toku czynności zabezpieczono między innymi zapisy monitoringu. Widać na nich, jak grupa kilku osób odwiedza sosnowiecki cmentarz. W pewnym momencie, jedna z kobiet niszczy drzwi kaplicy, malując na nich wulgarny napis – poinformowała komenda w Sosnowcu. Sosnowieccy kryminalnipodjęli czynności, dzięki którym ustalili tożsamość wszystkich osób, które uczestniczyły w zdarzeniu. To młodzi ludzie w wieku od 17 do 20 lat pochodzący z Dąbrowy Górniczej.