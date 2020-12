Prokuratura. Coraz więcej spraw dotyczących obrazy uczuć religijnych

Jak wynika z danych udostępnionych przez Prokuraturę Krajową, do 8 grudnia tego roku do sądów skierowano 29 aktów oskarżenia w związku z obrazą uczuć religijnych. To prawie 3 razy więcej aniżeli cztery lata temu.

Zawiadomienia obejmowały również zawieszenie flagi LGBT na kościele w Warszawie Źródło: East News , Fot: Marta Bogdanowicz