Sosnowiec. Mocny patronat, Legendarny producent samochodów wchodzi do sosnowieckich szkół

"Yes, yes, yes. Taki mamy news: podpisaliśmy umowę z firmą Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Będą klasy patronackie, wycieczki do serwisów firmy i zakładów produkujących części, praktyki zawodowe, stypendia dla najlepszych i możliwość zatrudnienia!!! Super, prawda?” - dodała szkoła na swoim profilu w mediach społecznościowych.