Nergal skazany za obrazę uczuć religijnych. Jest sprzeciw muzyka

Nergal skazany za obrazę uczuć religijnych

Wcześniej do Polskiej Agencji Prasowej wpłynęła informacja, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Adamowi Nergalowi Darskiemu (PAP przekazał także, że muzyk wyraził zgodę na publikację danych osobowych - przyp. red.). Artyście zarzucono, że ten obraził uczucia religijne czterech osób, gdy stawiał but na wizerunku Matki Boskiej.

"Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet, znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej, w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał 'on the set', co w tłumaczeniu oznacza 'na planie', czym obraził uczucia religijne czterech osób" - przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz i dodała, że 1 lutego br. do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko "Nergalowi".