Sosnowiec. Fałszywy policjant w rękach prawdziwych funkcjonariuszy

Sosnowiec. Zatrzymany oszust

Policja radzi seniorom, by w takiej sytuacji przede wszystkim dać sobie czas do namysłu i zweryfikować informacje, dzwoniąc do bliskich lub – w razie podejrzenia oszustwa – na policję. - Nigdy, pod żadnym pozorem, nie powierzajcie swoich pieniędzy obcym osobom. Nie wpuszczajcie do domu nieznanych wam osób – przestrzegają funkcjonariusze.