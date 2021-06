Sosnowiec. Chwile grozy, kolejny wąż w rękach straży miejskiej

O interwencji strażników miejskich poinformował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. „Strażnicy miejscy w poniedziałek (28 czerwca) otrzymali kolejne zgłoszenie o wężu, którym tym razem pełzał na Środuli. Jak to było w przypadku pytona sprzed kilku dni, na miejscu pojawił się st. insp. Mariusz Tyszkiewicz. Gadem okazał się wąż zbożowy, który najprawdopodobniej komuś po prostu "zwiał" z terrarium. One chyba lgną już do nowego Egzotarium?” napisał prezydent na swoim profilu w mediach społecznościowych.