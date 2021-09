Sosnowiec. Będzie drugi tor wzdłuż ul. Wojska Polskiego

Inwestycja ma objąć gruntowną przebudowę liczącego ok. 3,5 km odcinka istniejącej linii jednotorowej łączącej Sosnowiec z Mysłowicami. - Bardzo zależało nam na tym, by przy tej modernizacji wybudować linię dwutorową, jednak na części trasy okazało się to niemożliwe. Cieszy jednak, że ponad dwukilometrowy fragment tej linii zyska drugi tor, co zdecydowanie poprawi elastyczność ruchu tramwajów kursujących między Sosnowcem a Mysłowicami. Powstaną też nowe perony, integrując przy tym komunikację tramwajową i autobusową – mówi Bolesław Knapik, prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie.